Мантуров: в России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорту

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос «Известий» во вторник, 17 мая, заявил, что продажа потребительских товаров, которые ввезут в страну без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

По его словам, перечень товаров для параллельного импорта был утвержден 6 мая, а на закупку и поставку товаров потребуется около месяца.

Министр с уверенностью отметил, что легализация параллельного импорта не даст толчок к развитию челночества, а также не увеличит количество секонд-хендов. Меру ввели для поддержания бизнеса, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, параллельный импорт призван сохранить цепочку производственных процессов, отмечает телеканал «360».

Он подчеркнул, что ввоз товаров без согласия правообладателя будет возможен лишь до конца этого года, пишет сайт kp.ru. Министерство через два месяца оценит работу механизм и результаты.

Мантуров отметил, что поставки новой импортозамещенной электронной продукции в Россию планируют начать до конца 2022 года, пишет НСН.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Как напоминает Life.ru, в частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей. Без одобрения правообладателя теперь в Россию можно ввозить Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Maserati, Bugatti, Infinity, Lamborghini, Ferrari и Porsche.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.