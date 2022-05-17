Вован и Лексус опубликовали тизер пранка с экс-президентом США Бушем

Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали новое видео, которое им удалось записать с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим.

Судя по ролику, бывший американский лидер рассказал о своем отношении к РФ и заявил, что предполагал, что «Россия будет более сговорчивой». Также, по словам Буша, в какой-то момент президент РФ Владимир Путин «резко изменился».

Видео пранкеры планируют представить 19 мая в рамках выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

26 марта YouTube заблокировал канал пранкеров. Этому предшествовала публикация розыгрыша министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Разговор с ним происходил от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по видеосвязи, то есть британский министр видел, с кем разговаривает более 20 минут.

Во время беседы Вован и Лексус попросили не поставлять больше Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, так как они часто «выходили из строя и для Украины это было проблемой». В ответ на это британский министр отметил, что в Великобритании это вооружение работало без проблем, и добавил, что ПТУР в стране осталось не так много. Кроме того, Уоллес выразил готовность поддержать ядерные устремления Киева.

Летом 2021 года пранкеры разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Они представились мэром Киева Виталием Кличко. В ходе разговора обсуждалась отставка главы столицы Украины.