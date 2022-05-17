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В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными

Депутат Бурматов напомнил о недопустимости фотосессий с дикими животными
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Фото: соцсети
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов 17 мая указал на незаконность проведения фотосессий с дикими животными. Так он прокомментировал инцидент с укусившим девушку медвежонком в Грозном.

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Видеозапись инцидента появилась в Сети ранее в этот день. Как передает «Газета. Ru», во время фотосессии медведь вцепился девушке в подбородок настолько сильно, что очевидцы смогли оттащить животное только втроем.

«Реакция возможна только одна — уголовное дело. Дело в том, что сам факт содержания таких животных в неприспособленных условиях — это уже правонарушение. Сегодня по действующему законодательству, которое мы приняли, диких животных нельзя держать в условиях, не предназначенных для этого. Не должен допускаться физический контакт с людьми, что здесь происходило, и они не могут участвовать в таких фотосессиях», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

По словам депутата, в указанном случае можно увидеть сразу несколько нарушений: нахождение животного вне специализированного учреждения, допущение физического контакта с человеком, а также использование зверя в незаконной предпринимательской деятельности для организации фотосессий.

Как отметил Бурматов, указанные факты относятся к административному составу, однако здесь также присутствует и уголовный. Так, в данном случае произошло нападение животного на человека, которое квалифицируется в Уголовном кодексе как причинение вреда здоровью по неосторожности.

«Это уголовная статья, за нее предусмотрена уголовная ответственность. Насколько мне известно, эта девушка посетила медицинское учреждение, соответственно, должна быть дана оценка тем повреждениям, которые она получила. Учитывая, что это укус в область лица, это достаточно серьезно. Если бы медведь вцепился чуть ниже, то там уже горло, и могло закончиться гибелью. Здесь тоже серьезные травмы могут быть для нее, которые потребуют в том числе оперативного хирургического вмешательства», — указал депутат.

По его словам, правоохранительные органы должны заняться расследованием происшествия, поскольку уголовный состав деяния здесь налицо.

«Были нарушены все мыслимые нормы содержания диких животных, допущена их незаконная эксплуатация в незаконной предпринимательской деятельности. Должны быть установлены владельцы этого медведя, потому что вообще непонятно, чей он, как он был завезен, где он содержится, откуда они его притащили в то место, где проводилась эта фотосессия», — подчеркнул Бурматов.

22 февраля сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому россиян начнут штрафовать за плохое содержание домашних животных, превышение их допустимого количества, а также небезопасный выгул. Так, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться новая статья — «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных».

Как выяснили «Известия», положительные отзывы на законопроект дали комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также юристы Госдумы.

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