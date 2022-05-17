Прямой эфир
Мир
Кириенко заявил об отстаивании Россией права быть собой
Мир
В МИДе предупредили о мерах после вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Около 65% британцев отказались от отопления из-за роста цен
Мир
Spiegel написал о серьезном дефиците детского питания в США
Мир
Косачев назвал невозможным уход США от ответственности за биоразработки
Мир
Чехия упрекнула Венгрию в нарушении единства ЕС из-за санкций против РФ
Мир
Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря
Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября
Экономика
Финская GASUM отказалась от предложенной Россией системы оплаты газа
Политика
В Госдуме отреагировали на возможный арест Германией зарубежных активов ЦБ РФ
Экономика
Французская Engie будет платить за российский газ в евро

На аукционе Sotheby's продана самая дорогая частная коллекция в мире

0
Фото: Getty Images/Alexi Rosenfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аукционный дом Sotheby's объявил об итогах торгов произведениями из коллекции Гарри и Линды Маклоу, которые суммарно принесли $922,2 млн — это делает собрание самым дорогим в истории публичных продаж.

Картины сошлись: коллекцию Морозовых вернули в сохранности
Экспонаты из Франции будут выставлены в ГМИИ имени Пушкина уже в конце июня

Собрание продавалось двумя частями — первая ушла с молотка в конце прошлого года, вторая — в понедельник, 16 мая.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результат свидетельствует о стабильно высоком спросе на топовое искусство второй половины XX века, но в то же время демонстрирует, что цены уперлись в потолок.

«Показательно, что главные лоты вчерашних торгов — абстракции Марка Ротко и Герхарда Рихтера, автопортрет Энди Уорхола — были проданы без превышения эстимейта, хотя все эти вещи прекрасные. То есть явного роста больше не происходит. Но абсолютные значения все равно впечатляют. Ротко оценили в $48 млн, Рихтера — в $30,2 млн, Уорхола — в $18,7 млн. Рынок модернистов стабилизировался, и лишь исключительные, особые вещи — типа недавней «Голубой простреленной Мэрилин» Уорхола, проданной на Christie's за $195 млн, — способны ставить рекорды», — отметил специалист.

9 мая стало известно, что портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола был продан за рекордные $195 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Продажа портрета установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022