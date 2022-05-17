На аукционе Sotheby's продана самая дорогая частная коллекция в мире

Аукционный дом Sotheby's объявил об итогах торгов произведениями из коллекции Гарри и Линды Маклоу, которые суммарно принесли $922,2 млн — это делает собрание самым дорогим в истории публичных продаж.

Собрание продавалось двумя частями — первая ушла с молотка в конце прошлого года, вторая — в понедельник, 16 мая.



По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результат свидетельствует о стабильно высоком спросе на топовое искусство второй половины XX века, но в то же время демонстрирует, что цены уперлись в потолок.



«Показательно, что главные лоты вчерашних торгов — абстракции Марка Ротко и Герхарда Рихтера, автопортрет Энди Уорхола — были проданы без превышения эстимейта, хотя все эти вещи прекрасные. То есть явного роста больше не происходит. Но абсолютные значения все равно впечатляют. Ротко оценили в $48 млн, Рихтера — в $30,2 млн, Уорхола — в $18,7 млн. Рынок модернистов стабилизировался, и лишь исключительные, особые вещи — типа недавней «Голубой простреленной Мэрилин» Уорхола, проданной на Christie's за $195 млн, — способны ставить рекорды», — отметил специалист.

9 мая стало известно, что портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола был продан за рекордные $195 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Продажа портрета установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века.