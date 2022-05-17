В Москве начинающим предпринимателям дадут кредит с нулевой ставкой

В Москве начинающие бизнесмены могут рассчитывать на кредит под 0%. Столица выступает поручителем и субсидирует 14% ставки — на величину ключевой ставки Центробанка, сообщает телеканал «Известия». Заем выдается на срок до трех лет, максимальная сумма — 5 млн рублей. Сниженная ставка от 0 до 18% в зависимости от выбранного предпринимателем банка будет действовать в течение года. Получить льготный кредит могут малые и средние предприятия, зарегистрированные не больше года назад.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.