Юрист прокомментировал планы по продаже PPF российского банка «Хоум Кредит»

Крупные сделки, подобные продаже чешской инвестгруппой PPF Group и ее «дочкой» Home Credit российского банка «Хоум Кредит» частным инвесторам в России, будут происходить и дальше, и в сложившихся условиях это постепенно поменяет рынок под действующую в мире экономическую ситуацию. Об этом заявил «Известиям» управляющий партнер юридической компании «ЕЦЗ.Бизнес» Дмитрий Морошан во вторник, 17 мая.

Ранее в этот же день в PPF Group сообщили, что совместно с Home Credit продают «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России группе частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который также является председателем совета директоров СПБ Биржи. Полный состав покупателей и новая структура акционеров не раскрываются. Сделка приведет к уходу «Хоум Кредита» с российского рынка. Сумма сделки не раскрывается.

«Предполагаем, что отечественным клиентам банка беспокоиться не стоит. Банковский сектор в РФ регулируется достаточно грамотно, и больших изменений на рынке благодаря этой сделке, скорее всего, не произойдет», — сказал Морошан.

Юрист отметил, что для рынка это не первая сделка, в которой иностранные банковские активы переходят под управление российским инвесторам и топ-менеджерам.

«Ничего плохого в этом нет. Ранее в России было принято включать в состав совета директоров иностранных специалистов, так как таким образом легче выходили на сделки с иностранными инвесторами. Но основное управление всё равно осуществляли российские профессиональные топ-менеджеры», — сказал он.

Управляющий партнер «ЕЦЗ.Бизнес» обратил внимание на то, кто покупает банковские активы PPF и «Хоум Кредита». По его словам, Иван Тырышкин 16 марта 2022 года был избран председателем совета директоров СПБ Биржи, в состав которого он входит с 2012 года и является совладельцем НРК — Р.О.С.Т. с июля 2015 года, а это крупнейший регистратор страны. Опыта им не занимать, подчеркнул юрист.

Он указал, что PPF в пресс-релизе обещает провести сделку по продаже российского банка упорядоченно и структурированно, чтобы «обеспечить преемственность для сотрудников и клиентов «Хоум Кредита» в России и Казахстане». Это значит, что основной руководящий состав останется, сохранят рабочие места и рядовых сотрудников, которые сопровождают действующих клиентов банка и знакомы с его непосредственной деятельностью, пояснил специалист.

По словам Морошана, минус сделки может быть в том, что временно прекратится вливание иностранных инвестиций в банк, и в первые месяцы рассчитывать придется на внутренний рынок, который сейчас колеблется и перестраивается под новые условия экономики. Возможно, этот фактор учитывался при определении цены сделки и группа найдет способы выйти на рынок гладко, предположил он, тем более есть масса возможностей выстроить бизнес под нового собственника и реализовать его, считает собеседник.

Он призвал не забывать о том, что инвестиции в Россию поступают не только из стран Запада, но и активно предрекаются будущие инвестиционные сделки со странами Азии. Также в РФ будет продолжаться политика импортозамещения, что приведет бизнес к поиску каналов кредитования, а это тоже клиенты банков, заключил он.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский полагает, что это фактически уже стандартная сделка по выходу западной компании из России.

«До этого PPF избавился от земельных участков, уступив их группе ИСТ. Идут переговоры по продаже доли компании в воронежской «РАВ Агро», которая оценивается в 7 млрд рублей. Выход из российского банковского бизнеса — это не то, чтобы стандартная процедура, но она становится таковой, превращается в обыденную: на днях Citigroup заявила о планах выйти с российского рынка, и это уже не вызвало удивления или изумления», — рассказал экономист «Известиям».

Для Ивана Тырышкина это хорошая сделка, поскольку он получает приличный банк с хорошей сетью клиентов, массой точек продаж и связями с ритейлом по цене, не превышающей треть от рыночной стоимости банка. Это сейчас тоже становится нормальным, когда российские активы западных компаний продаются менее чем за 35% от их реальной стоимости, сказал Переславский. Ни к чему глобально это не приведет, это просто очередная западная компания, которая вышла из России. Для банка также ничего не поменяется — он будет работать в прежнем режиме, заключил эксперт.

Юрист, медиатор Юрий Капштык сообщил, что российские топ-менеджеры приобретут «Хоум Кредит» сейчас с дисконтом, который в другой ситуации отсутствовал бы, поэтому появляется некий финансовый запас в виде экономии средств для реализации последующего управления.

Идет не смена собственника, а продажа готового бизнеса, он будет работать, подчеркнул медиатор. В течение этого года, пока новые владельцы будут разбираться с происходящими в банке процессами, может произойти технический сбой в некоторых моментах управления, но он будет незначительным. Суммарно холдинг должен показать хорошие результаты, считает юрист.

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