Песков рассказал о дружеских взаимоотношениях с Кадыровым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 17 мая, что у него добрые отношения с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески», — рассказал Песков журналистам, ответив на вопрос о том, как он относится к критике со стороны Кадырова.

7 апреля Кадыров получил новое воинское звание. на торжественной церемонии, состоявшейся в Грозном, ему вручили погоны генерал-лейтенанта Росгвардии.