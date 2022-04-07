Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта Росгвардии

В четверг, 7 апреля, в Грозном состоялась торжественная церемония вручения нового воинского звания главе Чечни Рамзыну Кадырову.

Новое воинское звание получил и первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ, Герой России Алибек Делимханов. Вручил погоны и зачитал указ президента РФ командующий войсками нацгвардии России этого округа, генерал-лейтенант Сергей Захаров.

«Мне выпала большая честь выполнить волю президента нашей страны и вручить очередные воинские звания главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу и первому заместителю командующего Северо-кавказского округа Алибеку Султановичу. Разрешите от имени главнокомандующего, от себя лично и от всего личного состава округа поздравить вас, пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении нашей Родины», — заявил Захаров на церемонии. Его слова приводит «Грозный-информ».

В 2020 году главе Чечни было присвоено воинское звание генерал-майора. Помимо этого, Кадыров перешел из структуры МВД в Росгвардию. До этого он носил звание генерал-майора полиции, присвоенное ему в 2009 году. Также Кадыров удостоен высшей награды страны — звания Героя РФ.

О повышении воинского звания Кадырова стало известно еще 28 марта. Тогда об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать эту информацию, объясняя тем, что не видел указа о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта. Он также отметил, что закрытые указы президента не публикуются.