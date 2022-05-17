В Кремле задумались над созданием общероссийского движения детей

Власти России рассматривают вариант создания нового общероссийского движения детей и молодежи, сообщает 16 мая РБК со ссылкой на источник.

По их данным, над инициативой работают Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения.

Также есть сведения, что уже 19 мая в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект. По другим данным, документ внесут позже, однако 19 мая тоже рассматривается.

Предположительно, новая структура будет сформирована на базе уже существующих — Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций.

Ранее, 20 апреля, президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.

В сентябре прошлого года руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что власти России придерживаются подхода, в котором идут в сторону понимания нового поколения. По словам Разуваевой, такой подход позволяет «задавать тренды» вместе с молодежью.