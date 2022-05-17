Прямой эфир

В Кремле задумались над созданием общероссийского движения детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти России рассматривают вариант создания нового общероссийского движения детей и молодежи, сообщает 16 мая РБК со ссылкой на источник.

«Быть молодым — большая ответственность»
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева — о новых возможностях и региональных центрах притяжения

По их данным, над инициативой работают Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения.

Также есть сведения, что уже 19 мая в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект. По другим данным, документ внесут позже, однако 19 мая тоже рассматривается.

Предположительно, новая структура будет сформирована на базе уже существующих — Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций.

Ранее, 20 апреля, президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.

В сентябре прошлого года руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что власти России придерживаются подхода, в котором идут в сторону понимания нового поколения. По словам Разуваевой, такой подход позволяет «задавать тренды» вместе с молодежью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022