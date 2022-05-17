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За год средняя зарплата нянь в России выросла на 30%

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В апреле-начале мая 2022 года средняя зарплата нянь выросла на 30%, хостес — на 22%, мерчендайзеров — на 13%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Работы» во вторник, 17 мая.

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Такие профессии популярны среди студентов, уточнили в компании. В целом по России медианная заработная плата в группе профессий «для студентов» составляет 35 тыс. рублей, за год этот показатель не изменился, добавили эксперты

Больше всего студенты могут заработать, подрабатывая комплектовщиками. Их медианная зарплата составила 65 тыс. рублей. На втором месте — хостес, которым работодатели предлагают 55 тыс. рублей. На третьем месте — традиционно популярная у студентов работа курьером, на которой можно заработать 50 тыс. рублей в месяц.

«Среди студентов популярна летняя подработка — отличная возможность дополнительного заработка и обретения нового опыта. Молодые люди охотно идут на офлайн-работы: устраиваются курьерами, нянями и кассирами. Работодатели легко принимают на работу соискателей без опыта, количество доступных предложений увеличивается ежегодно. Мы в «Авито» делаем все возможное, чтобы облегчить соискателям поиск работы. Надежные работодатели помечаются значком «Компания проверена». Рекомендуем всем соискателям обращать внимание на наличие этого знака», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В конце марта в сервисе «Зарплата.ру» сообщили, что большинство молодых соискателей в России от 18 до 22 лет — 44% — рассчитывает на зарплату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей после получения высшего образования.

Кроме того, 30% остановились на планке в 40 тыс. рублей, еще 10% ответили, что потенциальный доход не имеет для них большого значения, поэтому они согласны на любой заработок.

Отмечалось, что 68% молодых людей уже трудоустроены. 13% из них работают в сфере образования и науки, 10% — в маркетинге и PR, в медицине, в IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%.

Меньше всего молодежи работало в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.

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