Эксперты назвали главные причины масштабных лесных пожаров в Сибири

Площадь природных пожаров в Сибири к середине мая выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. С начала года по 16 мая в Сибирском федеральном округе пожары охватили 3,26 млн га. В 2021 году эта цифра равнялась 2,34 млн га.

«В Южной Сибири все негативные факторы наложились друг на друга: достаточно долгий период высокой температуры без осадков, сильные ветры, и вот всё загорелось», — отметил координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF Россия Константин Кобяков.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, аномальной жары в 30–33 градуса, которая установилась этой весной в некоторых регионах Южной Сибири, не было там в течение десятилетий. Одновременно стояла сухая погода, без осадков.

«До среды, 18 мая, ситуация сохранится с четвертой-пятой степенью пожароопасности. А 19 мая туда подойдет холодный фронт, который сейчас уже пересекает Западную Сибирь, пойдут ливни, дожди, грозы, ситуация должна несколько улучшиться», — прогнозирует Тишковец.

Среди причин возникновения пожаров эксперты также назвали человеческий фактор — неконтролируемый поджог травы, а также техногенный фактор — замыкания на ЛЭП, неисправных трансформаторах, подстанциях.

В целом по России по состоянию на 16 мая произошло более 12 тыс. природных пожаров на площади почти 5,2 млн га. Это на 10 тыс. га меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным МЧС, на сегодняшний день особый противопожарный режим введен на территории почти 50 регионов страны.



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«Опаленные края: площадь природных пожаров в Сибири выросла на 39%»