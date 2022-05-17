Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт назвал капитуляцию украинской группировки на «Азовстали» делом времени

0
Боевики с «Азовстали»
Фото: telegram/Vоенкор Котенок Z
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После установления надежной блокады капитуляция группировки националистов и военных Украины на территории мариупольского завода «Азовсталь» стала делом времени, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин во вторник, 17 мая.

Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на «Азовстали»
Они предлагали выпускать мирных жителей за поставку продовольствия и медикаментов

«Именно поэтому было принято решение не штурмовать завод, а заняться его методичной осадой. Всё дальнейшее сопротивление остатков украинских сил было полностью бесполезным и бессмысленным, нацеленным на медиакартинку и пропаганду, а не на военный эффект», — отметил эксперт.

В Минобороны 16 мая сообщили, что в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставлялись в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им необходимой помощи.

«Стартовавший 16 мая вывоз раненных — только начало. Вскоре сложат оружие и остальные, так как иного выхода у них нет и не было. А пока Киев «стриг купоны» на пропаганде многие из блокированных там не дожили до момента капитуляции», — отметил Шурыгин.

Сдавшиеся в Мариуполе в начале апреля более тысячи украинских морпехов получили всю положенную в таких случаях помощь. А десятки, а может и сотни тяжелораненых с «Азовстали», которых отказались выпустить свои же, так и умерли в подземельях завода без всякого смысла в грязи и антисанитарии, стали инвалидами. В этом вина как непосредственного командования националистов «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела), так и их киевского руководства, которое максимально оттягивало момент капитуляции и скармливало им байки про возможность эвакуации вертолетами и кораблями, резюмировал эксперт.


Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022