Эксперт назвал капитуляцию украинской группировки на «Азовстали» делом времени

После установления надежной блокады капитуляция группировки националистов и военных Украины на территории мариупольского завода «Азовсталь» стала делом времени, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин во вторник, 17 мая.

«Именно поэтому было принято решение не штурмовать завод, а заняться его методичной осадой. Всё дальнейшее сопротивление остатков украинских сил было полностью бесполезным и бессмысленным, нацеленным на медиакартинку и пропаганду, а не на военный эффект», — отметил эксперт.

В Минобороны 16 мая сообщили, что в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых. В районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставлялись в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им необходимой помощи.

«Стартовавший 16 мая вывоз раненных — только начало. Вскоре сложат оружие и остальные, так как иного выхода у них нет и не было. А пока Киев «стриг купоны» на пропаганде многие из блокированных там не дожили до момента капитуляции», — отметил Шурыгин.

Сдавшиеся в Мариуполе в начале апреля более тысячи украинских морпехов получили всю положенную в таких случаях помощь. А десятки, а может и сотни тяжелораненых с «Азовстали», которых отказались выпустить свои же, так и умерли в подземельях завода без всякого смысла в грязи и антисанитарии, стали инвалидами. В этом вина как непосредственного командования националистов «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела), так и их киевского руководства, которое максимально оттягивало момент капитуляции и скармливало им байки про возможность эвакуации вертолетами и кораблями, резюмировал эксперт.



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«Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»