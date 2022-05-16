Функциональные зоны обустроят в 14 парках Московской области

В 2022 году в 14 парках Подмосковья обустроят новые функциональные зоны. Работы будут выполнены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В девяти парках запланировано появление всесезонных пространств для отдыха детей и взрослых. Там организуют теневые навесы со скамейками и многофункциональными игровыми комплексами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Еще в пяти парках построят скейт-парки.

«Тема создания комфортной городской среды для Московской области является одной из приоритетных. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ставит перед нами задачу держать высокий темп благоустройства. При благоустройстве парков стараемся создать условия для всех отдыхающих, чтобы каждый житель мог для себя найти занятие по душе», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благоустройство уже началось в Сергиевом Посаде, Орехово-Зуево, Луховицах и Наро-Фоминске.