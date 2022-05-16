МО сообщило об удерживании националистами заложников в школе-интернате в ДНР

Украинские националисты удерживают преподавателей и воспитанников школы-интернета в Святогорске. Об этом 16 мая сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«В Святогорске Донецкой Народной Республики на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Нелеповке ДНР в здании школы № 19 украинские подразделения оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов.

В Сергеевке ДНР в зданиях детского сада и школы боевики украинских нацформирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию, добавили в штабе.

11 мая в Минобороны России сообщили, что в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

18 апреля в ведомстве рассказали об использовании украинскими националистами иностранных граждан в качестве живого щита.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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