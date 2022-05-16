Прямой эфир
Сюжет:

МО сообщило об удерживании националистами заложников в школе-интернате в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты удерживают преподавателей и воспитанников школы-интернета в Святогорске. Об этом 16 мая сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
Эксперт по религиям назвал самый разрушительный культ на планете

«В Святогорске Донецкой Народной Республики на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Нелеповке ДНР в здании школы № 19 украинские подразделения оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов.

В Сергеевке ДНР в зданиях детского сада и школы боевики украинских нацформирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию, добавили в штабе.

11 мая в Минобороны России сообщили, что в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

18 апреля в ведомстве рассказали об использовании украинскими националистами иностранных граждан в качестве живого щита.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022