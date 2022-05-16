Запасов бензина на Шри-Ланке хватит на один день
Новый премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о тяжелой экономической ситуации, отметив, что в стране острый дефицит бензина.
«На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день. В связи с поставкой дизельного топлива, которая прибыла вчера, нехватка дизельного топлива будет в некоторой степени устранена. В рамках индийской кредитной линии еще две партии дизельного топлива должны прибыть 18 мая и 1 июня. Кроме того, 18 и 29 мая ожидаются две поставки бензина», — приводит слова премьера издание News First в понедельник, 16 мая.
Викрамасингхе подчеркнул, что «следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми в нашей жизни».
«Мы должны подготовиться к тому, что нам придется пойти на некоторые жертвы и столкнуться с вызовами», — предупредил политик.
Кроме того, Викрамасингхе сделал предложение приватизировать авиакомпанию SriLankan Airlines, отметив, что «инфляция, вероятно, вырастет в краткосрочной перспективе».
Он заявил о необходимости незамедлительной оплаты лекарств, которые ввозятся на территорию Шри-Ланки. По его словам, в государстве зафиксирован недостаток 14 жизненно важных медикаментов.
Островное государство в Индийском океане сталкивается с регулярными отключениями электричества на фоне валютного кризиса. Премьер-министр обратил внимание на то, что ежедневный период отключения электроэнергии в стране может еще подняться и превысить 15 часов в день.
2 апреля был опубликован релиз, согласно которому президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение (ЧП) в стране на фоне массовых протестов, вызванных экономическим кризисом. Тогда также власти ввели комендантский час.
1 апреля произошли столкновения протестующих столкнулись с полицией и военными возле резиденции Раджапакса в пригороде столицы Коломбо. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, после того как они подожгли несколько полицейских и армейских автомобилей, передала газета Times of India.