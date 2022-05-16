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Подмосковье стало производить вдвое больше мороженого

Подмосковье стало производить вдвое больше мороженого за последние три месяца
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Московской области производство мороженого увеличилось в два раза за три месяца. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

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В настоящее время регион занимает лидирующую позицию среди остальных российских субъектов по производству этого лакомства.

Объем производства за первые три месяца 2022 года составил 28,6 тыс. т мороженого, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было произведено 16 тыс. т, пишет РИАМО.

По словам министра сельского хозяйства региона Владислава Мурашова, Московская область на протяжении нескольких лет удерживает лидирующую позицию и сохраняет за собой первое место среди регионов РФ и ЦФО по производству мороженого высокого качества. Он подчеркнул, что доля производства региона от общего объема производства мороженого в РФ составляет более 27%, сообщает телеканал «360».

Вторую и третью позиции в рейтинге производства мороженого в РФ заняли Краснодарский край и Омская область, которые произвели 13,4 тыс. т и 7,8 тыс. т соответственно.

Летом 2021 года главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что мороженое следует употреблять не более двух раз в неделю, тогда как порция не должна превышать 100 г.

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