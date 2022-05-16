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Прокуратура Украины арестовала активы Фридмана на сумму $420 млн

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Власти Украины 16 мая арестовали активы российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке. Сумма конфискации составила 12,4 млрд гривен, что равно $420 млн, написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд гривен», — написала Венедиктова.

Она добавила, что также были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».

5 мая власти Франции в рамках охоты на российские активы арестовали в Сен-Тропе на Лазурном Берегу виллу, принадлежащую семье Фридмана. Особняк площадью 580 кв. м с выходом к морю, сауной, турецкой баней, джакузи, частной вертолетной площадкой и многим другим семья сдавала в аренду на местных сайтах примерно за €4,5 тыс. в сутки.

17 марта Фридман заявил, что из-за введенных против него санкций у него нет денег даже на оплату услуг уборщицы. После попадания под санкции Запада Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. Отмечалось, что теперь ему придется просить у британского правительства разрешение на трату денег. Ему могут позволить использовать €2,5 тыс. в месяц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Страны Евросоюза вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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