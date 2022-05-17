Всегда таков: в российском прокате лидирует комедия про Артек

Претендующий на статус народного хита «Артек: Большое путешествие» в третий раз венчает верхушку топа кассовых сборов в России по итогам выходных, преодолев рубеж сборов в 150 млн рублей. Практически с равным счетом — в 23 млн рублей — на второй строчке расположился «Флешбэк» — экшен Мартина Кэмпбелла о страдающем Альцгеймером киллере. Отличный старт среди новинок продемонстрировала и комедия «Ботан и супербаба», ее сборы составили 17 млн рублей.

Ликует пионерия

Звание лидера проката вновь осталось за приключенческой комедией Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие». Семейное кино с Михаилом Галустяном, Екатериной Климовой и Людмилой Артемьевой о том, как современным Роме, Ярику и Николетте отдыхалось бы в главном лагере страны в далеком 1988-м, пополнило копилку на 23,6 млн рублей и стало настоящим хитом отечественного проката. Как и в предыдущие недели, легкомысленный релиз обошел весьма серьезных конкурентов. Так, если в его премьерный уикенд «Артеку» уступила военная драма Константина Буслова «Небо над Берлином», то на этот раз немного не дотянул боевик Мартина Кэмпбелла «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Моникой Белуччи.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», экшен о киллере-невольнике части не смог оправдать ожидания индустрии на старте, и привлек на свои сеансы в среднем по шесть человек, хотя счет примерно равный. В кассе «Флешбэка» — 23 млн рублей. Помимо прочего, «Артек» вторую неделю подряд удерживает лучший результат среди холдоверов — уже на втором уикенде он показал прирост сборов 3,9%. Для сравнения, у схожей по жанру «Моей ужасной сестры» касса на второй неделе сократилась на 21,9%.

Зрительский проект про знаменитый летний лагерь, который в сознании бывшего советского человека не просто место на карте, а целый культурный пласт, становится драйвером кинотеатрального уикенда не случайно.

— У «Артека» мощный «сарафан», за неимением конкурентов в семейной нише лента продолжит собирать кассу и наверняка продолжит возглавлять бокс-офис, — пояснила «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Что же касается «серебряного призера», то, мнению собеседницы, его успех предопределен звездным составом и дефицитностью такого рода фильмов в последнее время.

— «Флешбэк» — единственный релиз из новых, где костяк каста составили всемирно известные актеры, такие как Лиам Нисон и Моника Белуччи. Кроме того, боевики с голливудскими звездами в главной роли стабильно пользуются успехом, а такого формата давно не было в репертуарной сетке, — считает Ольга Зинякова.

Женщина с Рублевки и дьявол в сторонке

Тройку лидеров замыкает еще одна новинка — ироничная комедия от создателей шоу «Полицейский с Рублевки» «Ботан и супербаба». Она записала на свой счет почти 16,7 млн рублей.

Несмотря на то, что релиз также показал самую низкую среднюю заполняемость и наработку на сеанс в первой десятке, узнаваемость франшизы позволила фильму подняться на третью строчку рейтинга.

Как пояснила «Известим» Ольга Зинякова, «Полицейский с Рублевки» и его сиквелы давно «стали сначала телевизионными, а потом и кинохитами, которые стабильно собирали хорошую кассу и имели народный успех».

— Доверие к проекту у зрителя появилось благодаря исполнителям ролей, перешедшим и в новый релиз «Ботан и супербаба», — Софии Каштановой и Роману Попову. Если бы у проекта была дополнительная маркетинговая поддержка, он бы получил больше внимания, — уверена президент КАРО.

На четвертой строчке бокс-офиса оказался мультфильм «Бука. Мое любимое чудище», на этот раз ему удалось привлечь 14 млн рублей.

По мнению аналитиков «Бюллетени кинопрокатчика», едва ли ни единственной новинкой, приятно удивившей кинотеатры, стал ирландский фильм ужасов «Заклятье: спуск к дьяволу», который занял пятое место в таблице лучших релизов уикенда. За четыре дня проката хоррор собрал чуть более 12,7 млн рублей.

Нелегалам тут не место

К сожалению, в топ не вошли: философское роуд-муви «Наемник» от якутского режиссера-триумфатора «Кинотавра» Дмитрия Давыдова, знакомого зрителю по фильму «Пугало», мелодрама Сергея Бодрова «Дышите свободно» с Полиной Агуреевой и трагикомедия Паоло Дженовезе «Супергерои» со звездами итальянского кино Алессандро Борге и Жасмин Тринка.

Как пояснила Ольга Зинякова, этим лентам не хватило маркетинговой поддержки и за неимением рекламной кампании они затерялись среди других, более заметных релизов.

­— «Супергерои» — это качественная и светлая мелодрама, хотелось бы, чтобы она дошла до зрителя, — пожелала эксперт.

В целом, посещаемость за уикенд в России продолжает снижаться: в этот раз она составила 0,5 млн зрителей, самый низкий показатель с ноября 2021 года, когда был частичный локдаун.

На следующей неделе прокатчики надеются на зрительский интерес к фильму Василисы Кузьминой «Ника» с Анной Михалковой и Лизой Янковской, четвертой части франшизы «Решала. Брат», мелодраме сына Габриэля Гарсио Маркеса Родриго Гарсии «Четыре хороших дня» с Милой Кунис и ребуту «Волка с Волл-Стрит».