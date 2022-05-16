Вооруженная «Калибрами» подлодка «Алроса» возвращается в состав ЧФ

Оснащенная ракетами «Калибр» подлодка «Алроса» после модернизации возвращается в состав Черноморского флота. Об этом сообщили в понедельник, 16 мая, ТАСС в силовых структурах Севастополя.

«Подлодка «Алроса» покинула 13-й судоремонтный завод и уже заняла свое штатное место у причала. В ближайшее время ее экипаж приступит к отработке курсовых задач Л-1 и Л-2, после чего вернется в боевой состав четвертой отдельной бригады подлодок», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после ремонта и модернизации старейшая лодка Черноморского флота стала носителем ракетного комплекса «Калибр-ПЛ» и обрела новые боевые возможности.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта проекта 877В «Алроса» — единственная в мире субмарина, оснащенная водометным движителем. Это делает ее самой бесшумной среди отечественных подлодок типа «Варшавянка», которые в НАТО называют «Черная дыра». Субмарина была заложена на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В «Палтус». Она вооружена торпедами и средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 29 апреля, Минобороны РФ показало пуски крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Запуск ракет осуществлялся из акватории Черного моря по намеченным наземным целям.

В тот же день в Минобороны сообщили, что ракетами «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районе железнодорожных узлов на Украине. Объекты находились в районах Фастов, Красноселка и Полонное.