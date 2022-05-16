Кремль прокомментировал решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Кремль прокомментировал решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

2022-05-16 13:15:06

2022-05-16 13:15:06

2022-05-16 13:15:06

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