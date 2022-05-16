В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен

В апреле в Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен на фоне ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют данные Банка Японии, опубликованные в понедельник, 16 мая.

Индекс оптовых цен в стране поднялся на 10%, о чем говорится в сообщении регулятора, тем самым продемонстрировав самый резкий рост за период с января 1981 года. По мнению аналитиков, в первую очередь это связано с ростом цен на энергоносители и сырье, который последовал в связи с антироссийскими санкциями. В частности, стремительно дорожает пшеница.

«В японском экспорте и импорте на Россию приходится около 1% и около 2% соответственно, на Украину приходится по 0,1% (по состоянию на 2021 год). Ожидается, что на экономику Японии повлияет ситуация вокруг Украины, прежде всего за счет давления на зарубежную экономику и ухудшения условий торговли для Японии из-за роста цен на сырьевые товары»,— отмечал регулятор.

В конце прошлой недели, 13 мая, сообщалось, что крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов Eneos прекратила закупку российской нефти. Глава компании Такэси Сайтое уточнял, что последняя партия нефти из России была получена в апреле.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».