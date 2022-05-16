Отказ ФРГ от российской нефти ударит по востоку страны. Будущее этой части Германии решается в Шведте, передает телеканал «Известия». В городе есть нефтеперерабатывающий завод который работает на российском сырье. Тысячи сотрудников предприятия могут остаться без работы.

По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, есть вероятность, что в будущем можно будет поставлять нефть с северо-запада страны или из Роттердама, но не в тех объемах, которые перекачиваются из России. И это довольно сложно с технической точки зрения. Из-за того, что Восточная Германия может пострадать экономически и социально, большинство жителей выступают против поставок оружия украинским националистам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.