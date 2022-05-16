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В России захотели завозить подержанное оборудование для сотовых сетей
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В России захотели завозить подержанное оборудование для сотовых сетей

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российские сотовые операторы, столкнувшиеся с прекращением поставок сетевого оборудования, в том числе базовых станций, прорабатывают вопрос о закупке подержанной техники за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке мобильной связи.

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Закупка б/у оборудования — едва ли не единственный в нынешних условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета, считает один из собеседников издания.

Сотовые операторы планы закупки базовых станций на вторичном рынке комментировать не стали.

Подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков, рассказал один из источников «Известий». По его словам, такой «параллельный импорт», возможно, позволит закупать базовые станции для покрытия города средних размеров или даже небольшого региона.

В начале апреля о прекращении работы в России объявили крупнейшие европейские производители сетевого оборудования Ericsson и Nokia. Чуть раньше стало известно, что заключение новых контрактов на поставки оборудования операторам заморозила китайская Huawei.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — прогнозировал ранее Российский союз промышленников и предпринимателей.

Если операторы не будут получать новое либо б/у оборудование, к концу лета возможны снижение качества связи и перебои в работе сотовых сетей, согласен один из источников «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звонок с бывшей: в Россию хотят завозить б/у сотовое оборудование

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