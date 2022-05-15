Появились кадры окопов украинских военных вблизи Рубежного

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал окопы украинских военных на окраине города Рубежный.

Окопы были обращены в сторону населенного пункта, из них виден север Рубежного. При этом вырыты они посреди частного сектора, а в одном из жилых домов бойцы Вооруженных сил Украины развернули опорный пункт. При этом националисты не пощадили имущество хозяев дома — территория участка завалена военной техникой и личными вещами военных, внутри дома царит бардак, а запасы, сделанные его владельцами, съедены.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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