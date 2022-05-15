Украинцы на «Евровидении» призывали спасти неонацистов с «Азовстали»

Конкурс «Евровидение» доказал статус политического цирка. Несмотря на грубые нарушения, победу отдали Украине, передает телеканал «Известия». Участник коллектива призывал спасти неонацистов с «Азовстали».

«Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас».

Такое поведение противоречит регламенту мероприятия. По правилам участникам нельзя делать политические заявления. Однако организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу. При этом, опасаясь новых провокаций, украинцам не дали микрофон. Традиционные 12 баллов Украине отдали страны Балтии и Молдавия. При этом сами украинцы высшую оценку поставили Великобритании. К слову Сэм Райдер из Лондона был первым в рейтинге жюри. Ситуация изменилась после подсчета зрительских голосов. С четвертого места Украина взлетела на первое.

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