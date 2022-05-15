В «Сириусе» откроется новый концертный зал мирового уровня

В ближайшем будущем на федеральной территории «Сириус» появится новый уникальный объект — концертный зал мирового уровня. На строительной площадке побывал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В строящемся культурном многофункциональном центре появятся два концертных зала на 1200 и 300 мест, литературная гостиная с библиотекой и репетиционное помещение для балета. Залы подойдут и для классики, и для эстрады. А если нужно, то пространство трансформируется и под выставки.

В настоящее время уже заверены бетонные работы. Начинается прокладка инженерных сетей, после чего строители приступят к фасаду.

К строительству привлекли ведущих специалистов. Экспертный совет, который отвечает за строительство концертного зала, возглавляет народный артист России, худрук Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

«Я вдохнул воздух, а слов не нахожу. Это настолько восторг! Я представляю, что будет испытывать публика, когда первый раз зайдет. В сотый, в тысячный», — сказал Ролдугин.

Художественный руководитель культурного центра «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай уже спрогнозировал, что это место станет мировым фестивальным центром.

«Если сюда будут приезжать лучшие исполнители, встречаться, наслаждаясь курортом, и одновременно будут играть на высочайшем уровне музыку, тогда здесь появится мировой фестивальный центр», — рассказал Фрай.

В «Сирусе» уже сегодня можно услышать и увидеть лучших исполнителей. И Ролдугин является частым зрителем этих концертов.

«Несмотря на зашкаливающую русофобию, наши ребята допущены к международным конкурсам. Без них было бы неинтересно. «Лебединое озеро» нельзя танцевать... Это позор сегодняшнему руководству этих стран. Люди это во всем мире понимают», — отметил он.

«Сириус» открылся в Краснодарском крае в 2015 году. Сначала это был просто учебный центр для одаренных детей. За шесть лет здесь появились научно-технологический университет, инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, концертный комплекс мирового уровня.