Депардье захотел вернуться в Россию

Французский актер Жерар Депардье планирует вернуться в Россию из Европы. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил его представитель Арно Фрилле в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом не уточняется, когда актер с российским гражданством вернется на территорию страны.

«Он не принимает участия ни в конкретных акциях помощи беженцам, ни в гуманитарных программах. Конечно, [Депардье планирует возвращаться в Россию]», — сказал Фрилле в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее, 18 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал озвучивать позицию Кремля по поводу предложений лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье из-за его высказываний относительно спецоперации по защите Донбасса.

В начале апреля Депардье сказал, что российский народ не несет ответственности за поступки своего президента. В ответ на это депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что актера нужно лишить российского гражданства. Кроме того, он предложил передать недвижимость француза в Саранске и Грозном детям-сиротам.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что высказывание Депардье о спецоперации обусловлено эмоциональностью и импульсивностью его характера, это заявление не стоит воспринимать всерьез.

При этом Песков предположил, что актер «не полностью понимает, что происходит». Он подчеркнул, что Депардье готовы предоставить разъяснения по происходящему на Украине.