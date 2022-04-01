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В Кремле пообещали разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине

Кремль отреагировал на высказывания Депардье по ситуации на Украине
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В Кремле готовы предоставить французскому актеру Жерару Депардье, имеющему российское гражданство, разъяснения по происходящему на Украине. Об этом 1 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания актера по поводу российской спецоперации.

Песков уточнил, что актеру могут рассказать про события 2014 года на Украине, а также про Минские соглашения, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

«Поскольку там упоминается президент [РФ Владимир Путин], я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит. Мы при необходимости готовы будем всё это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал. Если он захочет», — сказал Песков.

Ранее Депардье заявил, что российский народ не несет ответственности за поступки своего президента.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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