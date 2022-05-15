В США самолет столкнулся с автомобилем при аварийной посадке

Самолет Cessna столкнулся с автомобилем при попытке осуществить аварийную посадку на мост в штате Флорида. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает телекомпания CNN.

По информации пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд, в результате аварии шесть человек получили ранения, из них пятеро были госпитализированы в ближайшие медучреждения, в настоящий момент их жизни ничто не угрожает. Данных о состоянии еще одного пострадавшего нет.

Как заявили в Федеральном управлении авиации, одномоторный самолет, вылетевший из международного аэропорта Форт-Лодердейл с тремя пассажирами на борту, был вынужден совершить экстренно приземлиться в связи с неисправностью двигателя. При посадке на мост воздушное судно врезалось в автомобиль, после чего произошло возгорание.

Накануне, 13 мая, два пилота погибли в результате крушения учебно-тренировочного вертолета в Индии. Инцидент произошел во время летной практики в аэропорту Свами Вивекананда в Райпуре. Для выяснения обстоятельств случившегося было организовано расследование.

Днем ранее стало известно, что в Камеруне потерпел крушение частный самолет с 11 пассажирами на борту. Позже летательный аппарат был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 км к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде. Информации о пострадавших пока нет.