Прямой эфир
Мир
В ДНР подписали документ о национализации имущества банков Украины
Мир
Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву и оборонный потенциал НАТО
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и выиграл Кубок Англии по футболу
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ
Мир
В Турции попросили заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол РФ заявил о желании США запретить «Сарматы» и «Посейдоны»
Мир
Антонов заявил об угрозах в адрес сотрудников посольства России в США
Спорт
В Нижнем Новгороде стартовал турнир Юношеской футбольной лиги
Спорт
«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Общество
В Москве отреставрируют Монетный и Печатный дворы
Мир
В Киеве решили снести более 40 связанных с Россией памятников

В США самолет столкнулся с автомобилем при аварийной посадке

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Cessna столкнулся с автомобилем при попытке осуществить аварийную посадку на мост в штате Флорида. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает телекомпания CNN.

По информации пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд, в результате аварии шесть человек получили ранения, из них пятеро были госпитализированы в ближайшие медучреждения, в настоящий момент их жизни ничто не угрожает. Данных о состоянии еще одного пострадавшего нет.

Как заявили в Федеральном управлении авиации, одномоторный самолет, вылетевший из международного аэропорта Форт-Лодердейл с тремя пассажирами на борту, был вынужден совершить экстренно приземлиться в связи с неисправностью двигателя. При посадке на мост воздушное судно врезалось в автомобиль, после чего произошло возгорание.

Накануне, 13 мая, два пилота погибли в результате крушения учебно-тренировочного вертолета в Индии. Инцидент произошел во время летной практики в аэропорту Свами Вивекананда в Райпуре. Для выяснения обстоятельств случившегося было организовано расследование.

Днем ранее стало известно, что в Камеруне потерпел крушение частный самолет с 11 пассажирами на борту. Позже летательный аппарат был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 км к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде. Информации о пострадавших пока нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022