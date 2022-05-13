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В Индии два пилота погибли при крушении вертолета

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Фото: ТАСС/Rajesh Kumar Singh
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Два пилота погибли в результате крушения учебно-тренировочного вертолета в аэропорту индийского города Райпур. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает телеканал NDTV.

«При попытке посадить вертолет произошло возгорание. Оба пилота погибли в результате аварии. Пассажиров на борту не было. Инцидент произошел во время летной практики в аэропорту Свами Вивекананда в Райпуре», — говорится в публикации.

Для выяснения обстоятельств крушения было организовано расследование при поддержке Генерального директората гражданской авиации (DGCA) и администрации штата Чхаттисгарх.

Главный министр региона Бхупеш Багхел выразил соболезнования родственникам погибших.

«В трагической аварии погибли два наших пилота: капитан Панда и капитан Шривастава. Пусть Бог упокоит с миром ушедшие души и придаст силы их близким в столь тяжелое время», — написал он в своем Twitter.

Накануне стало известно, что в Камеруне потерпел крушение частный самолет с 11 пассажирами на борту. Позже летательный аппарат был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 км к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде. Информации о пострадавших пока нет.

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