У Бритни Спирс случился выкидыш

Бритни Спирс, недавно сообщившая о беременности, призналась, что на ранних сроках перенесла выкидыш. Новостью певица и ее жених Сэм Асгари поделились с поклонниками, опубликовав пост в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках беременности. Это опустошающее событие для каждого родителя. Возможно, нам следовало подождать и не объявлять о ребенке так рано, но мы были слишком взволнованы и решили поделиться хорошими новостями», — говорится в заявлении.

Певица добавила, что, несмотря на произошедшее, они будут продолжать стараться завести ребенка.

Также Спирс поблагодарила за поддержку и попросила о приватности в такое трудное время.

О том, что она ждет третьего ребенка, певица объявила 11 апреля.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке в 2005 году певица родила своего первого сына Шона Престона, а спустя год на свет появился Джейден Джеймс. Пара объявила о разводе в 2006-м, сразу после рождения второго ребенка.

В ноябре 2021 года суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, которая продолжалась 13 лет. Известно, что отец контролировал ее финансы, передвижения и личную жизнь вплоть до принятия контрацептивов. После снятия опеки Спирс намекала на то, что другие члены семьи не оказывали ей настоящей поддержки.