Футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси» в серии пенальти и в восьмой раз выиграл Кубок Англии по футболу.

Финальная встреча прошла 14 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 6:5 в пользу «Ливерпуля».

При этом нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму колена на 33-й минуте и был заменен.

Ранее, 3 мая, английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 3:2 и стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный клуб «Челси» в этом сезоне не завоевал ни одного трофея. В Лиге чемпионов команда проиграла мадридскому «Реалу». В Кубке лиги футболисты по пенальти уступили в финале «Ливерпулю», а в Английской премьер-лиге (АПЛ) потеряли шансы на чемпионство.

При этом «Ливерпуль» претендует еще и на чемпионство в АПЛ. Футбольный клуб отстает от «Манчестер Сити» на три очка. 28 мая команда встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Известно, что до этого «Ливерпуль» выигрывал Кубок Англии по футболу в 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001 и 2006 годах.

В прошлом году футбольный клуб «Лестер Сити» обыграл лондонский «Челси» и впервые в истории завоевал Кубок Англии. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил бельгийский полузащитник Юри Тилеманс. «Лестер» стал обладателем Кубка Англии с пятого раза. До этого команда четырежды проигрывала в финале турнира.