Московская биржа намерена расширить список валют для торгов

Московская биржа планирует дополнить перечень валют для торгов. Среди возможных кандидатов рассматриваются армянский драм, узбекский сум, а также дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас на Мосбирже торгуют 10 иностранными валютами, сообщает телеканал «Известия». Желание расширить список вызвано падением оборотов на валютном рынке. Например, объем торгов в паре доллар/рубль в апреле оказался втрое ниже, чем в том же месяце прошлого года, — 81,5 млрд рублей против 243 млрд. Снизило интерес к сделкам с валютой решение властей запретить нерезидентам операции с российскими ценными бумагами. К тому же весь март покупатели были обязаны платить комиссию за покупку иностранных денег на наших торговых площадках. Вероятное открытие торгов дирхамом Эмиратов на Мосбирже вполне логично. В условиях санкций ближневосточная страна, которая занимает нейтральную политическую позицию, всё больше интересует российский бизнес.

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