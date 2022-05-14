Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще почти 500 человек

За минувшие сутки 491 человек, включая 63 ребенка, были эвакуированы из Мариуполя в пункт размещения в селе Безыменном. Об этом 14 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — сообщает штаб теробороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всего за период с 5 марта по 14 мая в Безыменное был эвакуирован 31 781 человек.

7 мая Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали». Эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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