Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Об этом 11 мая сообщает обозреватель газеты The Hill.

В издании напомнили, что еще 15 лет назад российский лидер настаивал на приверженности идее многополярного мира. На Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО.

«Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — отметил журналист.

Также автор статьи выразил мнение, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы.

Ранее, 13 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблем, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в Мюнхенской речи в 2007 году, стало больше, хотя Москве хотелось, чтобы их число уменьшилось.

Накануне Песков отметил, что Мюнхенская речь Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего. Он подчеркнул, что все затронутые президентом аспекты есть сейчас. Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что эти проблемы необходимо решать.

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