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В Швейцарии создали экзоскелет для реабилитации после травм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джаваахадзе
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Разработчики из швейцарского стартапа Emovo Care создали легкий и компактный экзоскелет, с помощью которого возможно полностью восстановить двигательную активность рук у пациентов, пострадавших от инсульта и других травм. Об этом 11 мая сообщило медицинское издание Medical Xpress.

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Отмечается, что устройство уже было успешно протестировано в нескольких больницах и реабилитационных центрах.

Как сообщило издание, около 12 млн человек в год во всем мире переживают инсульт, при этом «половина из них остается по крайней мере с некоторыми ограничениями на использование рук». Emovo Care придумала устройство, которое специально предназначено для преодоления этих препятствий.

Medical Xpress передало, что экзоскелет имитирует человеческие сухожилия, которые крепятся на внешней стороне пальцев. Когда пациент пытается произвести движение пальцами, экзоскелет оказывает на них небольшое давление.

«Наше устройство обеспечивает как плавные движения, так и сильную хватку», — заявил генеральный директор стартапа Лука Рандаццо.

По словам разработчика, искусственные сухожилия похожи на естественную систему мышц и сухожилий руки, они помогают людям, неспособным двигать пальцами, захватывать предметы.

Помимо этого, специалист в области робототехники подчеркнул, что для достижения успешных результатов пациентам необходимо использовать экзоскелет около 15 минут каждый день после традиционной реабилитации.

Из текста следует, что Emovo Care предоставит свое устройство клиникам и научно-исследовательским институтам, заинтересованным в сотрудничестве.

30 марта «Известия» писали, что студенты и ученые НИУ «МЭИ» разработали макет шагающего аппарата — прототип экзоскелета, который способен не только удерживать без посторонней помощи ребенка в вертикальном положении, но и позволит ему передвигаться, совершая шаги за счет автоматического дистанционного управления.

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