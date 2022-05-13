Прямой эфир

Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Виктор Самохин

0
Фото: Академия «Спартак» имени Федора Черенкова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончался бывший футболист московского «Спартака» Виктор Самохин. Об этом сообщили в пятницу, 13 мая, в пресс-службе клуба.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в тексте сообщения.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 годы, провел 224 матча и забил 3 мяча.

Он был чемпионом СССР 1979 года, становился серебряным призером чемпионата СССР 1980 и 1981 годов, победителем турнира первой союзной лиги в 1977 году и Спартакиады народов СССР 1979 года.

После окончания футбольной карьеры Виктор Самохин работал в тренерском штабе «Спартака» (1996-2002), за это время команда шесть раз подряд выиграла чемпионат страны и Кубок России-1998.

С 2011 года Самохин работал в спартаковской Академии имени Федора Черенкова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022