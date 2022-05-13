Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Виктор Самохин

Скончался бывший футболист московского «Спартака» Виктор Самохин. Об этом сообщили в пятницу, 13 мая, в пресс-службе клуба.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в тексте сообщения.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 годы, провел 224 матча и забил 3 мяча.

Он был чемпионом СССР 1979 года, становился серебряным призером чемпионата СССР 1980 и 1981 годов, победителем турнира первой союзной лиги в 1977 году и Спартакиады народов СССР 1979 года.

После окончания футбольной карьеры Виктор Самохин работал в тренерском штабе «Спартака» (1996-2002), за это время команда шесть раз подряд выиграла чемпионат страны и Кубок России-1998.

С 2011 года Самохин работал в спартаковской Академии имени Федора Черенкова.