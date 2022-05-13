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Бой Мейвезера и Мура перенесли в связи со смертью президента ОАЭ

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Фото: REUTERS/Stephanie McGehee
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Бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае перенесен на другую дату из-за траура в ОАЭ в связи со смертью президента Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом в пятницу, 13 мая, «Известиям» сообщили правообладатели на трансляцию Global Titans.

Правитель эмирата скончался в пятницу, 13 мая. Три дня в ОАЭ будут закрыты все государственные учреждения и частные компании. Также отмене подлежат все развлекательные мероприятия.

Аль Нахайяну было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

Спортсмены должны были выйти на ринг 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра.

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