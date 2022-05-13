В Москве продлили предупреждение из-за сильного ветра

Гидрометцентр продлил предупреждение из-за сильного ветра в московском регионе.

В регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра до 12–17 м/с, пишет НСН.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в столице предупреждение будет действовать до 12:00 субботы, 14 мая. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Подмосковье, там действует то же предупреждение.

В субботу, 14 мая, ночью на улице прогнозируется температура воздуха от +8 до +10 градусов. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков, пишет сайт kp.ru. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +14…+16 градусов, сообщает телеканал «360».

Ранее 13 мая в Гидрометцентре дали россиянам прогноз на лето. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, предстоящее лето в России не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы.

11 мая Вильфанд сообщил, что летняя погода закрепится в Москве в конце мая. По его словам, жара нагрянет в столицу приблизительно 28–29 мая.