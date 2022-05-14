Минстрой раскрыл подробности утвержденных правил проектирования посадочных площадок

Минстрой России в связи с распространением в СМИ и интернете сообщений о новом своде правил (СП) 511.1325800.2022 «Посадочные площадки. Правила проектирования» разъясняет его положения, чтобы исключить некорректное восприятие регулирующего документа и устанавливаемых им требований. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в редакцию «Известий» в субботу, 14 мая.

До утверждения документ прошел все установленные процедуры: публичное обсуждение, экспертизу технического комитета 465 «Строительство», в рамках которого замечания ассоциации «Аэропорт» были приняты и учтены. Свод правил был согласован с Минтрансом и Росавиацией.

Так, новые правила обеспечивают возможность проектирования посадочных площадок под любой тип воздушного судна. Кроме того, СП 511 не устанавливает обязательных требований по наличию объектов инфраструктуры наземных посадочных площадок, предназначенных как для авиации общего назначения, так и для коммерческих авиаперевозок.

Разработку новых правил инициировало профессиональное сообщество для обеспечения авиационной инфраструктуры на нефтегазовых месторождениях в рамках задачи по загрузке Северного морского пути. Дело в том, что в нормативной базе отсутствовал документ, регламентирующий требования к проектированию посадочных площадок, особенно на нефтегазовых месторождениях и других труднодоступных территориях. Из-за этого нужно было разрабатывать специальные технические условия (СТУ) на такие объекты, что усложняло прохождение экспертизы проектной документации и повышало стоимость их строительства.

Согласно новому документу, при проектировании посадочных площадок для самолетов для коммерческих перевозок посадочные площадки следует оснастить служебно-пассажирскими зданиями с зоной предполетного контроля безопасности и помещениями для обработки почты, а также сооружениями и оборудованием в зависимости от их назначения.

По оценке экспертов, при использовании СП 511 стоимость строительства посадочных площадок не вырастет.

Как отмечает начальник управления по научной работе и сертификации Института гражданской авиации «Аэропроект» Максим Суладзе, новый документ расширяет возможности строительства авиаинфраструктуры и снижает неэффективные финансовые и временные затраты.

Помимо прочего, для размещения автожиров, планеров и дельтапланов не нужно вводить специальные требования и ограничения при использовании посадочных площадок.

В новом своде также указаны различные требования к ширине взлетно-посадочной полосы (ВПП), что не является разночтением или противоречием. Например, в п. 5.10 устанавливаются требования к посадочным площадкам для самолетов для коммерческих перевозок и выполнения авиационных работ, а в п. 5.35 установлены требования к ширине ВПП для самолетов авиации общего назначения. Эта ширина ВПП устанавливается в зависимости от типа лайнеров.

Наличие дизельных автономных электростанций и удаление посадочных площадок от границ линий электропередачи не менее чем на 500 м основаны на действующих требованиях федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» (ФАП-69) и методических пособий ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», а также требованиях правил устройства электроустановок и необходимости обеспечения требований пожарной безопасности, отмечает Минстрой. По его данным, с таким подходом в последние годы размещаются посадочные площадки, поэтому новые правила не приведут к изменениям стоимости строительства таких объектов.

Воздушным кодексом РФ устанавливается наличие сертифицированных элементов системы светосигнального оборудования на посадочных площадках. Аналогичные требования СП 511 могут применяться только для соответствующих объектов инфраструктуры таких площадок и их оборудования при наличии необходимых требований. Дополнительных сертификационных процедур для «проверенных производителей света» не устанавливается.

«Новый СП 511 не устанавливает излишних и обязательных требований, в том числе ведущих к необоснованному удорожанию строительства посадочных площадок. Более того, документ позволяет не разрабатывать [специальные технические условия] (СТУ), что сокращает как административные, так и финансовые издержки», — говорится в сообщении министерства.

В октябре 2021 года заместитель министра транспорта России Александр Суханов во время парламентских слушаний о развитии инфраструктуры в аэропортах регионов в Совете Федерации заявил, что Минтранс на год продлил вступление в силу новых требований по безопасности в малых аэропортах. Новые правила вступили в силу 5 октября, однако большая часть площадок к этому моменту не соответствовала требованиям, и многим перевозчикам пришлось прекратить полеты между малыми аэродромами.

Новые требования касаются тех аэродромов, что вмещают до 20 человек. К октябрю 2021 года они должны были быть оснащены ограждением с сигнализацией, также необходимо было установить системы связи, видеонаблюдения, оповещения, а также организовать штаб групп быстрого реагирования и осмотр взлетно-посадочной полосы.