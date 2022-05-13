600-летний дуб в Псковском монастыре претендует на звание «Дерево года»

Дуб Псково-Печерского монастыря принимает участие в национальном конкурсе «Российское дерево года – 2022». Дереву на Святой горке в этом году исполняется 600 лет, рассказали Псковской ленте новостей в Псковской епархии.

По преданию, задолго до основания обители под тремя дубами крестьяне не раз замечали молящихся монахов. От двух деревьев не осталось и следа, а третье дерево стало свидетелем истории древнего монастыря с начала XV века. Благодаря возможностям современной науки уникальный возраст дерева стал фактом, подтвержденным профессиональными исследователями.

В национальном реестре старовозрастных деревьев России говорится, что дуб на Святой горке самый старый среди профессионально обследованных английских дубов в стране.

Ранее в Твери в парке «Воксал» отметили 200-летний юбилей Царского дуба. Дереву-долгожителю присвоили статус «Памятник живой природы». Его получают только уникальные деревья.