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600-летний дуб в Псковском монастыре претендует на звание «Дерево года»

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Дуб Псково-Печерского монастыря принимает участие в национальном конкурсе «Российское дерево года – 2022». Дереву на Святой горке в этом году исполняется 600 лет, рассказали Псковской ленте новостей в Псковской епархии.

По преданию, задолго до основания обители под тремя дубами крестьяне не раз замечали молящихся монахов. От двух деревьев не осталось и следа, а третье дерево стало свидетелем истории древнего монастыря с начала XV века. Благодаря возможностям современной науки уникальный возраст дерева стал фактом, подтвержденным профессиональными исследователями.

В национальном реестре старовозрастных деревьев России говорится, что дуб на Святой горке самый старый среди профессионально обследованных английских дубов в стране.

Ранее в Твери в парке «Воксал» отметили 200-летний юбилей Царского дуба. Дереву-долгожителю присвоили статус «Памятник живой природы». Его получают только уникальные деревья.

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