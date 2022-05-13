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В Крыму завершили первый за восемь лет сев риса

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Аграрии Крыма завершили первую за восемь лет посевную кампанию риса. Об этом 13 мая сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на исполняющую обязанности министра сельского хозяйства Алиме Зарединову.

«Под урожай 2022 года рис посеян на площади более 675 га. Рисоводством после восстановления водоподачи в Северо-Крымский канал в этом году начали заниматься 7 предприятий республики», — цитирует ее пресс-служба.

По словам Зарединовой, 277 га засеяны рисом в Красноперекопском районе, 13,2 га — в Нижнегорском и 385 га в Раздольненском.

Все рисовые чеки заполнены водой. Посевная кампания началась 4 мая.

В конце апреля на территории республики завершили сев ранних яровых культур под урожай 2022 года. Сельхозпроизводители перевыполнили план на 8%.

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