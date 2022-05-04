Аграрии Крыма впервые за восемь лет приступили к севу риса

В Крыму стартовала первая за восемь лет посевная кампания риса. Об этом сообщила и.о. министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

«Сегодня первое в этом году предприятие начинает сеять рис. Понимаем, что уже в следующем году оно сможет вернуться к тем площадям, которые засевали до 2014 года, — тысяча гектаров», — цитирует чиновницу ИА «Крыминформ».

По словам Зарединовой, всего в этом году под рис отведено 632 га. Из них 340 га расположены в Раздольненском районе, 277 га — в Красноперекопском и 15 — в Нижнегорском. Работы будут вести шесть предприятий. Посевной материал получен из Краснодарского края.

Сейчас региональный минсельхоз совместно с федеральным ведомством прорабатывает вопрос господдержки данной отрасли сельского хозяйства Крыма.

В конце апреля на территории республики завершили сев ранних яровых культур под урожай 2022 года. Сельхозпроизводители перевыполнили план на 8%.