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Названы новые сроки открытия «Арены Омск»

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Фото: hawk.ru
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В Омске строящаяся ледовая «Арена Омск» готова на 77%. Об этом сообщил глава совета директоров клуба КХЛ «Авангард» Александр Крылов.

Сейчас работы идут на всех этажах одновременно, более половины внутренних отделочных работ завершено. Устанавливаются лифты и эскалаторы. В чаше монтируют ледовую технологию, выполняется армирование бетонной плиты. Устраиваются фасадные конструкции здания. После завершения основных монтажных работ на фасаде установят медиаэкран.

По словам Крылова, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», работы идут по плану, команда должна переехать на арену в конце лета. Спортивный объект должны сдать к 1 сентября. Медиакуб уже готов, собран, протестирован и ждет доставки из Йошкар-Олы.

Между тем ИА «Город55» со ссылкой на Крылова пишет, что арена в ближайший месяц может получить новое название. Клуб ищет партнера, который даст площадке платное название. Агентство поясняет, что о новом названии арены речь заходила еще прошлой осенью. Было заявлено, что у команды есть несколько вариантов, но они пока не согласованы.

«Арена Омск» была построена в 2007 году, но осенью 2018 года пришла в аварийное состояние. Планировалось, что новая ледовая площадка, возведенная на месте снесенного дворца спорта, примет матчи МЧМ по хоккею. Турнир должен был пройти в 2023 году в Омске и Новосибирске. Но из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию прав на проведение.

Ранее сообщалось, что на открытии новой арены состоится большой концерт с участием приглашенной звезды. Но имя пока держится в секрете.

Новый многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной в Омске строят по поручению президента Владимира Путина. Финансируется стройка в рамках концессионного соглашения, из средств федерального и регионального бюджетов, а также на деньги инвестора, компании «Газпром нефть».

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