Фестиваль «Фабрика Станиславского» откроется в Москве 2 июня

2 июня в Москве начнет работу IV летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная».

На открытой площадке, в антураже старинной железнодорожной станции гостям фестиваля представят спектакль «Чужие берега. Противостояние» — open-air версию премьеры Московского Губернского театра (режиссер версии — Сергей Безруков).

Это рассказ о переломном времени, о великом противостоянии, когда каждому пришлось выбирать сторону. Восток–Запад. Белые–красные. Военные–гражданские. Новое–старое. Русский Харбин – Русский Париж. Прекрасные женщины исчезающего Серебряного века — и талантливые мужчины, тоскующие о своей России. Герои спектакля — офицеры, поэты, музыканты, писатели, оказавшиеся на ветреном перекрестке эпох, культур, убеждений. Их жизнь — вечный вокзал, порт, дорога, бег. Именно поэтому для показа выбрано пространство старинной железнодорожной станции, где действие разворачивается на рельсах и перроне, а частью декорации стали здание вокзала и настоящий поезд.

В спектакле прозвучат произведения Михаила Булгакова, Алексея Толстого, Георгия Адамовича, Марины Цветаевой, Игоря Северянина, Георгия Иванова, Алексея Масаинова, Арсения Несмелова, Николая Туроверова, Алексея Ачаира, Александра Вертинского. В постановке участвуют артисты Московского Губернского театра и Губернаторского оркестра Московской области (главный дирижер — Сергей Пащенко).

Сергей Безруков, режиссер, художественный руководитель фестиваля: «В этом году фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в четвертый раз. Времена сейчас непростые для всех нас, для отечественной культуры, но тем важнее сохранять и развивать то, чем мы сильны, чем можем гордиться. А имя и учение Станиславского — одно из важнейших достояний мирового искусства. Мы собрали в этом году интересную программу — спектакли из Екатеринбурга, Севастополя, Новокуйбышевска, Твери, Иванова, Стерлитамака и Москвы. В афише — постановки самых разных театральных концепций и школ, но, безусловно, в центре внимания традиционный психологический театр, в котором все идеи и смыслы транслируются через актера. Станиславский — один из основоположников режиссерского театра, однако для него главным всегда был актер, проживающий на сцене жизнь своего героя так, чтобы зрители могли сказать ему: «Верю!». Именно так называется премия, которую мы вручим по итогам конкурса за лучшую актерскую работу и лучший ансамбль».

Фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет со 2 по 12 июня 2022 года в Москве и Подмосковье. В афише фестиваля — показы спектаклей из семи регионов России, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны. В конкурсной программе — «Гроза» Тверского ТЮЗа (режиссер Вероника Вигг), «Лёха» Ивановского драматического театра (режиссер Ирина Зубжицкая), «Дракон» в постановке Дениса Бокурадзе (театр-студия «Грань»), спектакль «Магнит» Свердловского театра драмы (режиссер Алексей Бадаев), «Страна Айгуль» Стерлитамакского драматического театра (режиссер Людмила Исмайлова), «Нос» режиссера Яны Туминой (Севастопольский ТЮЗ).

Основная идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора К.С. Станиславского. Фестиваль представит значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю.

Фестиваль «Фабрика Станиславского» создан в 2017 году по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторы — Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.