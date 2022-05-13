Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Красногорске

Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в Красногорском округе Московской области. Об этом 13 мая сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На 2-м км дороги Глухово–Николо-Урюпино иномарка сбила мужчину 2000 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина скончался на месте. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Его личность установлена, он объявлен в розыск.

5 мая в результате аварии в Московской области пострадали семь человек. ДТП произошло на 7-м км автодороги «Северный обход Одинцово».