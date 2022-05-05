Ребенок и шестеро взрослых пострадали в ДТП со скорой в Подмосковье

В результате аварии в Московской области пострадали семь человек, в числе которых трехлетний ребенок. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на седьмом километре автодороги «Северный обход Одинцово». По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ» нарушил правила дорожного движения, из-за чего столкнулся с машиной скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП.

5 мая также стало известно об аварии в Новосибирске. Тогда в результате столкновения двух легковушек пострадали подросток и пятилетняя девочка.