Расходы бюджета на «Цифровую экономику» России составили 30 млрд рублей

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» по состоянию на 1 мая 2022 года исполнена на 15,2%, следует из документа, опубликованного на официальном сайте Минфина РФ, пишет «Телеспутник». Из выделенных на программу 199,4 млрд рублей израсходовано 30,3 млрд рублей, следует из отчета министерства.

По предварительным данным, на 1 мая 2022 года исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Цифровая экономика РФ» составило 30,26 млрд рублей, или 15,2% от запланированных бюджетных значений в 199,4 млрд рублей.

Наибольший процент исполнения зафиксирован у входящего в «Цифровую экономику» проекта «Искусственный интеллект». Он исполнен на 29,4% (1,88 млрд рублей из 6,4 млрд рублей). Федеральный проект «Информационная инфраструктура» исполнен на 21,3% (потрачено 6,1 млрд рублей из целевых 28,67 млрд рублей), «Цифровые технологии» — на 21% (6 млрд рублей из 28,9 млрд рублей), «Информационная безопасность» — на 15% (1,27 млрд рублей из 8,5 млрд рублей), «Цифровое государственное управление» — на 14,1% (14 млрд рублей из 99 млрд рублей), «Кадры для цифровой экономики» — на 7,6% (884,8 млн рублей из 11,6 млрд рублей), «Нормативное регулирование цифровой среды» — на 6,9% (11,2 млн рублей из 163,4 млн рублей).

При этом федеральные проекты «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи», бюджеты которых до конца года составляют 4,8 млрд рублей и 11 млрд рублей соответственно, пока что исполнены на 0%. Ранее Минцифры сообщало «Телеспутнику» о том, что работа по указанным федеральным проектам ведется с середины 2021 года и в настоящее время проекты документов актуализируются. В ведомстве ожидают, что подготовительный этап будет завершен к июню 2022 года. Там также уточнили, что включение новых федеральных проектов в нацпроект не планируется, поскольку национальная программа охватывает все приоритетные направления развития цифровой экономики.

Всего же, согласно данным Минфина, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию всех национальных проектов по состоянию на 1 мая 2022 года составило 1055,7 млрд рублей, или 36,2% от плановых бюджетных назначений.

Ранее «Телеспутник» писал, что объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) в России по итогам 2021 года вырос на 28% и достиг 550 млрд рублей.