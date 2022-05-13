В ГД призвали ввести льготу для россиян на ввоз автомобилей из-за рубежа

Льготную ставку пошлины необходимо ввести для россиян на ввоз автомобилей из других стран. Предложение об этом депутат Госдумы Иван Сухарев направил министру финансов Антону Силуанову.

«Прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки пошлины в 5%, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48–54% на уплату пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжении данного срока», — приводит RT текст обращения парламентария.

Также Сухарев предлагает рассмотреть вопрос о создании специального перечня машин, ввоз которых в Россию разрешен по льготной ставке, возложив полномочия по ведению перечня на правительство РФ.

Депутат напомнил о введенных Западом санкциях против России. Он подчеркнул, что также некоторые крупные заводы приостановили поставки новых автомобилей в дилерские центры РФ, провоцируя дефицит и рост цен.

Парламентарий считает, что альтернативой для россиян мог бы стать ввоз автомобиля из-за границы для личного пользования.

Сухарев отметил, что с действующими ставками пошлин на ввозимые машины, выпущенные не более трех лет назад, граждане оплачивают сбор, который составляет примерно половину стоимости купленного автомобиля.

6 мая вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. Согласно документу, импортерам разрешен ввоз в Россию определенной продукции в обход официальных каналов дистрибуции. В нем оказались более полусотни автобрендов, а также производители автомобильных шин и комплектующих. В перечень товаров параллельного импорта вошли практически все представленные в России иностранные автобренды, легковые и грузовые. Среди них: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, GM, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu и др.