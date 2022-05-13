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В ГД призвали ввести льготу для россиян на ввоз автомобилей из-за рубежа

Депутат Сухарев призвал ввести льготу для россиян на ввоз автомобилей из-за рубежа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Льготную ставку пошлины необходимо ввести для россиян на ввоз автомобилей из других стран. Предложение об этом депутат Госдумы Иван Сухарев направил министру финансов Антону Силуанову.

Параллельно потоку: автомобили и запчасти будут ввозить без разрешения
В список Минпромторга, разрешающий параллельный импорт, попали более 50 автомобильных брендов

«Прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки пошлины в 5%, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48–54% на уплату пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжении данного срока», — приводит RT текст обращения парламентария.

Также Сухарев предлагает рассмотреть вопрос о создании специального перечня машин, ввоз которых в Россию разрешен по льготной ставке, возложив полномочия по ведению перечня на правительство РФ.

Депутат напомнил о введенных Западом санкциях против России. Он подчеркнул, что также некоторые крупные заводы приостановили поставки новых автомобилей в дилерские центры РФ, провоцируя дефицит и рост цен.

Парламентарий считает, что альтернативой для россиян мог бы стать ввоз автомобиля из-за границы для личного пользования.

Сухарев отметил, что с действующими ставками пошлин на ввозимые машины, выпущенные не более трех лет назад, граждане оплачивают сбор, который составляет примерно половину стоимости купленного автомобиля.

6 мая вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. Согласно документу, импортерам разрешен ввоз в Россию определенной продукции в обход официальных каналов дистрибуции. В нем оказались более полусотни автобрендов, а также производители автомобильных шин и комплектующих. В перечень товаров параллельного импорта вошли практически все представленные в России иностранные автобренды, легковые и грузовые. Среди них: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, GM, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu и др.

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