Ученые из Якутии открыли новый минерал амгаит

Ученые обнаружили в Якутии новый минерал амгаит, ставший первым в мире природным соединением таллия с теллуром. Авторами открытия стали эксперты из Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН, Ферсмановского минералогического музея РАН и геологи из АО «Якутскгеология»

Кроме того, в исследовании приняли участие специалисты из Италии и Чехии. В настоящее время амгаит официально зарегистрирован Международной комиссией по новым минералам.

Находку назвали в честь реки Амги, притоком которой является ручей Хохой, где он и был обнаружен на золоторудном проявлении Хохойское.

Ведущий научный сотрудник Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН Галина Анисимова рассказала, что исследование началось с образцов, которые ученые получили от специалиста Якутскгеологии для дальнейшего определения минерального состава руд и наличия в них золота.

«И когда мы начали их рассматривать, кроме золота обнаружили там незнакомые нам минералы, которые мы посмотрели под рудным микроскопом, предварительно отобрав и запаковав их в эпоксидные шашки. Затем был произведен микрозондовый анализ для определения химического состава находки. В результате это оказался таллиевый теллурат, который ранее не был внесен в картотеку известных таллиевых минералов», — пояснила Анисимова.

Как отмечают эксперты, обнаруженный минерал является достаточно хрупким — примерно 1,5–2 балла по шкале Мооса, а цвет может варьировать от темного красновато-коричневого до черного. Образцы амгаита очень мелкие, размер составляет десятые и даже сотые миллиметра, поэтому разглядеть их можно только под микроскопом.

Специалист подчеркнула, что обнаружение амгаита и других минералов таллия в Хохойском рудном поле имеет большое значение. Так, это открытие не только вносит вклад в представление ученых о царстве минералов, но и помогает расширить понимание процессов образования золоторудных месторождений, поскольку таллий – один из индикаторов качественных золотых руд.

Кроме того, таллий за последние 20 лет продемонстрировал значимое увеличение экономической стоимости.

«Сейчас его цена за килограмм превышает 7 тысяч долларов. За рубежом такие минералы, как вейссбергит, авиценнит и амгаит становятся объектами интенсивных поисков из-за важности таллия для высокотехнологичной экономики. Соединения с таллием используются в качестве тяжелых жидкостей для разделения минералов по плотности, в сельском хозяйстве как пестицид, для производства оптических стекол, стеклообразных полупроводников и т.д.», — рассказала Анисимова.

Находка стала 15 по счету за 65 лет работы Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН. Например, в 2013 году на месторождении Аляскитовое в Оймяконском районе Якутии был найден новый минерал арангасит — водный сульфато-фосфат алюминия.

В июле 2020 года в крымской пещере «Таврида» российские специалисты обнаружили редкие минералы, например, монтгомериит, который образовывался за счет реакции в кислой среде летучих мышей, населявших эту пещеру, и глинистых минералов.